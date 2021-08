Onderzoek dodelijke aanrijding Den Bosch, 43-jarige verdachte zit nog vast

Zondagochtend reed de eigenaar van een Range Rover over de Bosscheweg N279 bij Erp toen er plots iemand voor zijn auto sprong, hem uit de auto trok en vervolgens met de Range Rover wegreed. Kort daarna veroorzaakte deze man met de Range Rover een dodelijke aanrijding op de Hervensebaan in Den Bosch. Daarbij kwam een 50-jarige man, eveneens uit Den Bosch, om het leven. De bestuurder van de Range Rover vluchtte nog weg, maar werd al snel in de omgeving aangehouden.

Onderzoek

Het onderzoek is in de volle breedte aan de gang. Zowel de diefstal van de auto als de aanrijding worden uitvoerig onderzocht. Verkeerspecialisten zijn volop bezig met het in kaart brengen van de aanrijding en hoe het precies is gebeurd. Voor nu is het nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Zondagochtend werden alle sporen rondom de plek van de aanrijding al vastgelegd.

Data flitspalen en camera's

Maar ook data van flitspalen en beelden van bewakingscamera’s uit de omgeving kunnen hen belangrijke informatie geven. Daarnaast is het spreken met getuigen natuurlijk een essentieel onderdeel en doen we nog onderzoek aan beide auto’s. De recherche onderzoekt de diefstal van de Range Rover en de aanleiding daarvan. Ook het verhoor met de verdachte moet nog plaatsvinden.

Achtergronden

De 43-jarige verdachte zit nog steeds vast. Hij zal woensdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ook de achtergronden van de verdachte nemen we mee in het onderzoek. We gaan verder niet in op de persoonlijke omstandigheden van de man uit Geldrop in verband met de privacy.