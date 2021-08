Zakelijk lenen kost tijd

Heb je als bedrijf een financiering nodig dan zijn er meerdere mogelijkheden. Een lening of krediet aanvragen bij de bank of het bedrijfsmiddel leasen? Belangrijk is het doel van de zakelijke lening. Waar heb je het geld voor nodig?

Beoordelingscriteria

De bank zal de aanvraag beoordelen waarbij gekeken wordt naar de afgelopen jaren en de prognoses van de nabije toekomst. Er moet beoordeeld worden of de verwachting is dat er voldoende financiële ruimte is om het vreemd vermogen terug te betalen. Voor een bank zijn zekerheden belangrijk. Is er eigen vermogen aanwezig of zijn er bedrijfsmiddelen of voorraden die verpand kunnen worden? Het kunnen geven van zekerheden en waarborgen is een essentieel criterium vooral bij bankinstellingen.

Waar wordt de lening voor gebruikt?

De soort van lening wordt bepaald door de besteding. Lenen voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen wordt gekoppeld aan de economische levensduur. De lening dient afgelost te zijn als het bedrijfsmiddel af is geschreven. De lening zal altijd verstrekt worden met een borgstelling. Een andere mogelijkheid is het leasen van bedrijfsmiddelen. Voordeel is dat de contracttermijn en bedrag vast staan gedurende de periode.

Lenen voor ruime capaciteit

Een variabel krediet wordt verstrekt met een rekening courant krediet of een mogelijkheid om tot een bepaald bedrag rood te staan op de zakelijke rekening. Deze vorm van lenen zorgt voor een grotere vrije kasstroom voor een bedrijf. Aflossen en rente zijn echter variabel omdat ze afhankelijk zijn van de opname. Veel banken hanteren als minimum limiet een bedrag tussen de €5.000 en €10.000. De maandlast is minimaal 2 procent van de lening exclusief de rente.

Andere regels voor zakelijke panden

Voor zakelijk onroerend goed is er een zekerheid aanwezig. Banken verstrekken tot maximaal 70 procent van de getaxeerde waarde. Ook hier geldt dat er voldoende cashflow moet zijn om de aflossing te kunnen blijven doen over een lange periode. Zakelijke hypotheken kennen een looptijd van maximaal 10 of 20 jaar.

Er zijn meer instellingen die zakelijke leningen verstrekken. De voorwaarden en terugbetaling kunnen verschillen van een reguliere bank zoals terugbetaling op basis van behaalde dag- of weekomzet. De procedure voor een zakelijke lening aanvragen is meestal korter en de toets wordt bepaald door de recente cashflow.