Hilversummer (19) ook verdacht van doodslag op 27-jarige Waddinxvener, 2e aanhouding

Tweede verdachte aangehouden

De 19-jarige man uit Hilversum, die woensdag 4 augustus al werd aangehouden op verdenking van tweemaal poging doodslag op 14 juli op Mallorca, wordt vandaag, vrijdag 6 augustus 2021, voorgeleid aan de rechter-commissaris. 'Ook is donderdagavond 5 augustus een tweede aanhouding verricht. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten', aldus het OM.

Verklaringen van getuigen

De nieuwe verdenking tegen de 19-jarige Hilversummer is gerezen op basis van verklaringen van getuigen in combinatie met de beelden die al beschikbaar waren. Aan de verdachte die eerder deze week werd aangehouden, wordt nu niet alleen de twee eerdere verdenkingen van poging doodslag ten laste gelegd, maar ook het medeplegen van doodslag op de 27-jarige man uit Waddinxveen, zo meldt het OM.

18-jarige verdachte uit Hilversum aangehouden

Daarnaast is gisteravond een tweede verdachte van de gewelddadigheden op 14 juni in El Arenal op Mallorca aangehouden. Het betreft een 18–jarige man uit Hilversum. Ook hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het dodelijke geweld tegen het slachtoffer uit Waddinxveen, als ook van de poging doodslag op het andere slachtoffer op de boulevard van El Arenal.

Voorgeleiding 2e verdachte maandag

De eerste verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris die zal beslissen of het voorarrest wordt verlengd. De rechtbank Midden-Nederland zal deze beslissing vandaag bekend maken. De tweede verdachte zal op maandag 9 augustus worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

'Onderzoek in volle gang door'

Hoewel dit een belangrijke ontwikkeling is, gaat het onderzoek van de politie en Openbaar Ministerie Midden-Nederland in volle gang door. Zo is de politie bezig om ook op basis van de aanvullende beelden de rol van de andere betrokkenen in kaart te brengen en de identiteit van de personen op de beelden te achterhalen.