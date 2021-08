Politie vindt na tip 22 wapens bij doorzoeking in Spijkenisse

De politie heeft dinsdagochtend vroeg bij een inval in een woning in Spijkenisse een 36-jarige man uit Spijkenisse aangehouden. 'In zijn woning werden 22 wapens, waarvan het merendeel vuurwapens, en munitie aangetroffen', zo meldt de politie woensdag.

4.800,- euro cash

'Daarnaast is een bedrag van €4800,- in beslag genomen. De politie is de man op het spoor gekomen na een tip die internationaal verstrekt was over de mogelijke aanwezigheid van vuurwapens in de desbetreffende woning. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid', aldus de politie.

Wapens gekocht

