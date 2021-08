Tot nu toe 135 Nederlanders en Afghanen uit Kabul geëvacueerd

Nederland heeft tot en met vrijdagavond 135 Nederlanders en Afghanen uit Kabul geëvacueerd die op de Nederlandse lijst staan. 'Dat is het aantal mensen dat is opgehaald sinds woensdag is begonnen met de evacuatie', zo melden de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken zaterdag.

Veilige plek regio rond Afghanistan

Van de 135 passagiers vlogen er 118 met toestellen van Defensie mee en 17 met vliegtuigen van bondgenoten. Alle passagiers zijn eerst naar een veilige plek in de regio rond Afghanistan gebracht', aldus de ministeries.

Schiphol

Zaterdagmiddag rond 15.30 uur zijn 153 uit Afghanistan afkomstige mensen, via zo’n tussenstop, op Schiphol geland. In totaal zijn er in Nederland nu 368 evacués via Defensie aangekomen. Het gaat om mensen met een Nederlands- of een buitenlands paspoort. Van die laatste groep reist het grootste deel vanaf Schiphol verder.

Tolken met gezinnen

Vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn de eerste 78 Afghaanse evacués opgevangen op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp. Het militaire complex biedt ruimte voor 540 mensen. Daarnaast zijn er al langer 111 Afghaanse tolken met hun gezinnen in Nederland. In totaal gaat het om ongeveer 500 mensen. Het merendeel arriveerde vanaf 2018.

Luchtbrug

Ook zaterdag staan er weer diverse vluchten gepland om mensen via de luchtbrug uit Afghanistan op te halen en naar Nederland te vervoeren. Voor veel mensen die mogen meevliegen, is het moeilijk om op het vliegveld te komen. Dat komt vanwege problemen op de toegangswegen naar het vliegveld van Kabul en bij de gates.

Nederlands ambassadeteam en 62 militaire beveiligers

Het Nederlandse ambassadeteam en de 62 militaire beveiligers zoeken naar alternatieve manieren om mensen veilig en tijdig op de luchthaven te krijgen. Dit gebeurt in overleg met bondgenoten.