Agenten gewond geraakt bij schietincident Dordrecht (Update)

Melding overlast

Donderdagavond kort voor 21.00 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat op de Christiaan de Wetstraat in Dordrecht door een aantal personen overlast werd veroorzaakt. Zij waren tegen auto’s aan het schoppen, aan het schreeuwen en gooiden spullen tegen deuren aan.

Schietincident

'Wat er precies is voorgevallen vanaf het moment dat de agenten ter plaatse komen tot het moment dat het schietincident begint wordt onderzocht. Duidelijk is dat er geschoten is. Daarbij zijn twee agenten en een verdachte gewond geraakt', aldus de politie.

Ziekenhuis

Terwijl het toegesnelde ambulancepersoneel bezig was met hulpverlening aan de gewonde politiemannen, is in de omgeving door andere eenheden een grote zoektocht gestart naar de verdachten. Eén van de verdachten werd gewond aangetroffen op De la Reystraat. Hij is aangehouden en voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere mannen zijn ook aangehouden. Zij zitten vast op het bureau en worden gehoord.

Sporenonderzoek

De omgeving van de Christiaan de Wetstraat, de Toulonselaan en de La Reystraat is groot afgezet voor het sporenonderzoek. De forensische opsporing van de eenheid Den Haag is ter plaatse. Met getuigen die het incident hebben meegekregen gaat het onderzoeksteam in gesprek.

Rijksrecherche start onderzoek

Omdat er ook door de politie is geschoten start de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie Rotterdam een onderzoek. Dat onderzoek moet antwoord geven op de vraag wat zich precies heeft afgespeeld en wie daarin welke rol had.

Update 26-8-2021

Volgens het Openbaar Ministerie heeft één van de agenten het ziekenhuis kunnen verlaten, de andere ligt er nog steeds. Dit net als de 24-jarige verdachte.