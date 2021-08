Man aangehouden die vermoedelijk valsheid in geschrifte pleegde met Covid certificaten

Donderdag 26 augustus heeft de FIOD in Venlo een 47-jarige inwoner uit Nijmegen aangehouden voor verhoor op verdenking van het plegen van valsheid in geschrifte.

Het vermoeden bestaat dat de man Covid certificaten valselijk heeft opgemaakt en uitgegeven. De man verstrekte, zonder dat er daadwerkelijk een test had plaatsgevonden, een certificaat aan de klant. Afnemers van deze certificaten konden op deze wijze reizen met een negatief testresultaat en vormden zo een gevaar voor de volksgezondheid.

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een signaal van Inspectie SZW. Het is niet uitgesloten dat er nog meerdere personen in deze zaak worden aangehouden.