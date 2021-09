Hond overleden na aanrijding op het trottoir, kinderen net ontkomen

Donderdagavond is op de Adriaen Brouwerstraat in Roosendaal een hond om het leven gekomen nadat een automobilist hem op het trottoir aanreed. 'De kinderen die de hond uitlieten konden nog net op tijd wegspringen', zo meldt de politie vrijdag

Getuige

De politie kreeg donderdag in de late avond een melding van een man die gezien had hoe de auto eerder die avond met hoge snelheid over het trottoir zou zijn gereden. Daar waren op dat moment enkele kinderen een hond aan het uitlaten.

Bestuurder aangehouden

De kinderen konden voor de auto opzij springen, maar de hond werd aangereden. Omdat de getuige het kenteken van de auto had genoteerd, kon de politie korte tijd later een 32-jarige Roosendaler aanhouden. Onderzocht wordt of hij onder invloed van alcohol was op het moment van het incident.