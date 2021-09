Drie aanhoudingen voor wapenbezit en bedreiging

Een 45-jarige Rotterdammer die verklaart te zijn bedreigd met een vuurwapen in zijn woning op de Leliënstein is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.00 uur zelf aangehouden voor wapenbezit. In zijn woning vonden agenten naast een wapen ook een hennepkwekerij. De verdachte van de bedreiging, een 52-jarige Rotterdammer, werd zaterdag rond 14.30 uur aangehouden. De man die op dat moment in zijn gezelschap was bleek een vuurwapen bij zich te hebben en is ook gearresteerd.

Getuigen belden de politie omdat ze ’s nachts lange tijd ruzie hoorden in de woning aan de Lelienstein en dachten te hebben gehoord dat er ook een schot was gevallen. Toen agenten aankwamen bij het adres was de ruzie afgelopen en verklaarde de bewoner dat de verdachte met het wapen weer weg was. Bij het onderzoek in de woning werd echter al snel (nog) een wapen gevonden. Dat is in veiliggesteld en in beslag genomen. Achter een afgesloten deur ontdekten de agenten een hennepkwekerij met een hoeveelheid stekjes. Die wordt ontruimd. De bewoner is aangehouden.

Nog twee aanhoudingen

Het onderzoek naar de bedreiging is ook opgestart en leidde naar een 52-jarige man uit Rotterdam-Lombardijen. Omdat hij mogelijk nog altijd in het bezit was van een vuurwapen, is hij zaterdagmiddag rond 14.30 uur door het arrestatieteam aangehouden op de Molenvliet in Rotterdam. Tijdens de arrestatie fouilleerden agenten van Team Parate Eenheid de man die in het gezelschap was van deze verdachte. Hij bleek op dat moment een vuurwapen bij zich te dragen. Deze 51-jarige Rotterdammer is eveneens aangehouden.

De recherche onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld in de nacht van vrijdag op zaterdag en of de gewapende verdachte daarbij betrokken is geweest.