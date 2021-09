Kaag stapt na motie van afkeuring op als minister van Buitenlandse Zaken

Motie van afkeuring

Kaag deed dit nadat de Tweede Kamer eerder een motie van afkeuring tegen haar en minister van Defensie Ank Bijleveld had aangenomen vanwege de fouten die zijn gemaakt met betrekking tot de evacuaties uit Afghanistan.

'Passie'

'Ik kan niet anders dan de consequenties aanvaarden', zei Kaag. 'Ik zal daarom bij zijne majesteit de koning mijn ontslag als minister van Buitenlandse Zaken indienen. Buitenlandse Zaken was mijn passie, dat zal u niet ontgaan zijn. Het is mijn hart, het is wie ik ben. En het was dan ook een grote eer en een enorm genoegen', aldus Kaag.