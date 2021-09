Tiener grijpt agent bij de keel na wheelie

Wheelie

Zaterdag werden een bromfietser en zijn bijrijder, de latere verdachte, even na 17.00 uur aan de kant gezet nadat agenten hadden gezien dat de bromfietser een wheelie maakte. De 16-jarige bestuurder uit Westdorp bleek onder invloed van alcohol te zijn en was niet in het bezit van een rijbewijs. Daarop werd hij aangehouden en in de surveillanceauto gezet.

Recalcitrant

De 15-jarige bijrijder gedroeg zich tijdens de controle en aanhouding recalcitrant en luisterde niet naar de aanwijzingen van de dienders. Op een zeker moment greep de verdachte één van de agenten bij de keel. Daarop is hij ook aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Hij is na verhoor in vrijheid gesteld. Ook de bestuurder van de bromfiets is na verhoor, met een proces-verbaal op zak, vrijgelaten.