Man (59) moet 8 jaar cel in voor kunstroof schilderijen Van Gogh en Frans Hals

Een 59-jarige man uit Baarn heeft zich samen met een onbekende andere schuldig gemaakt aan twee kunstroven van wereldberoemde schilderijen. De man stal vorig jaar een schilderij van Vincent van Gogh uit een museum in Laren en een schilderij van Frans Hals uit een museum in Leerdam. De rechtbank Midden-Nederland heeft de man vrijdag de maximale gevangenisstraf van 8 jaar opgelegd.

Drie glazen deuren ingeslagen

Op 30 maart 2020, rond kwart over drie in de nacht, is het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh gestolen uit het Singer museum in Laren. Op camerabeelden is te zien dat een man met een hamer tegen een glazen deur slaat. Het glas breekt en de man loopt naar binnen. Hetzelfde herhaalt hij bij een tweede en derde deur.

DNA gevonden

Even later rent hij het museum weer uit en stapt – vermoedelijk - op een scooter van een handlanger. Pal voor het museum worden meteen enkele delen van de lijst teruggevonden. Daarop zijn DNA-sporen gevonden. Enkele maanden later, op 26 augustus, wordt het schilderij Twee lachende jongens van Frans Hals gestolen uit museum Hofje van Aerden in Leerdam. Op beelden is te zien dat twee mannen op een scooter wegrijden. Eén van hen heeft iets vierkants in zijn handen. De politie vindt een spanband aan een vlaggenmast in de binnentuin van het museum, die over de muur tot de straat hangt. Ook hierop wordt DNA gevonden.

Opvallende overeenkomsten

Het gevonden DNA wordt onderzocht en blijkt te linken aan de man uit Baarn. Hij heeft pas op zitting – twee weken geleden – het zwijgen doorbroken. Volgens hem heeft hij niets met de diefstallen te maken en weet hij niet waar de schilderijen gebleven zijn. De rechtbank gelooft dit niet. Zijn DNA is op beide plaats delicten gevonden en de man kan niet verklaren hoe dat kan.

Eerdere kunstroof

Daarnaast is hij eerder veroordeeld voor een soortgelijke kunstroof. Bovendien zijn er sterke overeenkomsten tussen de kunstroof in Laren en de roof in Leerdam. Beide diefstallen kunnen daardoor over en weer gebruikt worden als steunbewijs. Naast de diefstallen veroordeelt de rechtbank de man voor het bezit van een vuurwapen en een grote hoeveelheid harddrugs.

Samenleving en internationaal publiek ook benadeeld

Deze schilderijen zijn onderdeel van het nationale cultureel erfgoed, ze zijn van belang voor de huidige en toekomstige generaties. Mensen beleven daar al honderden jaren plezier aan. De man heeft met de diefstallen niet alleen de musea voor enorme bedragen benadeeld, maar ook de samenleving en het internationale publiek. Zij kunnen de schilderijen niet meer bezichtigen en hiervan genieten.

Strafblad

Daarom en gelet op het strafblad van de verdachte, die volgens de rechtbank een onverbeterlijke en berekenende crimineel is, vindt de rechtbank alleen de maximale straf op z’n plaats. Daarnaast moet de man een schadevergoeding betalen aan de eigenaar van het schilderij van Frans Hals. Het schilderij is getaxeerd op een bedrag van 16 miljoen euro. De verzekeraar betaalt ruim 7 miljoen uit. De rechtbank bepaalt dat de man het overige gedeelte aan materiële schade moet vergoeden.