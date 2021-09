Politie schiet man in been bij aanhouding

Even voor 14:30 uur zagen getuigen de man met het vuurwapen en belden 112. Zoals gebruikelijk bij een melding waarbij een vuurwapen in het spel is, werd de verdachte door agenten met getrokken vuurwapens benaderd. Toen hij liggend op de grond een onverwachte beweging maakte, werd, na het lossen van een waarschuwingsschot, gericht geschoten. De man werd geraakt in zijn been en kon worden aangehouden. Hij was aanspreekbaar en is voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd.