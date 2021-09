Vrouw (73) door misdrijf omgekomen, man aangehouden

Zondagavond heeft de politie in een woning in het Limburgse Grevenbicht een dode vrouw aangetroffen. 'De 73-jarige vrouw blijkt slachtoffer te zijn geworden van een misdrijf', zo meldt de politie maandag.

Man aangehouden

Een man die zichzelf bij de politie had gemeld, is als verdachte aangehouden en zal nader worden verhoord. De politie gaat er vanuit dat de toedracht van het misdrijf in de relationele sfeer ligt. Meer informatie kan de politie op dit moment uit privacyoverwegingen niet bekend maken.