Opnieuw verkeerschaos rondom Uithoorn N201

Forensen uit Uithoorn en omstreken klagen steen en been over alle werkzaamheden rondom het dorp. Het is vandaag de derde keer in slechts twee weken tijd, dat het verkeer muurvast loopt.

De gemeente Uithoorn heeft het de doorgaande weg door de dorpskern de 196 in verband met werkzaamheden in een eenrichtingsweg veranderd. Tegelijkertijd is men begonnen met het verbeteren van de N201. Hier gaat het om een vrij nieuwe weg, die de A4 en A2 verbind.

Waar men bij deze gezamenlijke aanpak niet aan gedacht heeft, is dat wanneer een ongeval gebeurd op 201, dat het gehele verkeer in de regio muur en muurvast loopt.

Ook tijdens deze maandagavond spits was het opnieuw raak. Twee voertuigen botste in de tunnel waarna het verkeer in en rondom Uithoorn kompleet in de soep liep.

Een aantal forensen had het inmiddels zo gehad, dat men op de busbaan hun route vervolgde. De werkzaamheden gaan voorlopig nog wel even duren op zowel de 201 als in het dorp van Uithoorn.