Man neergeschoten op de Albert Cuyp

Zaterdagochtend is in Amsterdam op de Albert Cuypstraat een man neergeschoten. Dit meldt de politie zaterdag.

Traumahelikopter

Even na 06.00 uur zaterdagochtend werd de man neergeschoten. Hulpdiensten, waaronder een Mobiel Medisch Team (MMT) dat per traumahelikopter ter plaatse kwam, ontfermden zich over het slachtoffer. De gewonde man is naar het ziekenhuis overgebracht.

Onderzoek

De verdachte ging er na het schietincident vandoor in onbekende richting. De politie is een onderzoek gestart.