Overleden personen in Nijmeegse woning zijn bewoners

De twee overleden personen die op zaterdag 2 oktober werden aangetroffen in een woning aan de Spieghelhof in Nijmegen, zijn de twee bewoners. Het gaat om een 38-jarige en een 67-jarige vrouw. Dat blijkt uit onderzoek van de politie en staat daarmee vast.

Hoe de twee om het leven zijn gekomen, is vooralsnog onduidelijk. De recherche onderzoekt de zaak. Dat onderzoek richt zich bijvoorbeeld op de vraag hoe lang de vrouwen exact in de woning hebben gelegen. En uiteraard wil de politie vaststellen of er wel of geen sprake is van een misdrijf. Alle scenario’s liggen nog open.

Complex en zorgvuldig

De vrouwen hebben waarschijnlijk langere tijd in de woning gelegen. Dat maakt het onderzoek ingewikkeld. Hoewel er meerdere rechercheurs aan de zaak werken, zijn er op korte termijn waarschijnlijk geen ontwikkelingen te melden. Dat heeft alles te maken met de complexiteit van het onderzoek en de zorgvuldigheid waarmee dit moet gebeuren.