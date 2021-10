Brand op balkon van aanleunwoning in Oirschot snel geblust

De hulpdiensten rukten donderdagmiddag rond 16.20 uur uit voor een woningbrand aan de St. Jorisstraat in Oirschot. De brand woedde op het balkon van een aanleunwoning maar was snel onder controle.

Vrouw met ambulance naar ziekenhuis

Een tweede blusvoertuig en een hoogwerker werden niet meer ingezet. Wel kwam een ambulance ter plaatse, een oudere vrouw is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Wat er op het balkon in brand stond is niet bekend. De inzet van de hulpdiensten trok veel bekijks van nieuwsgierigen.