Post-covid mode: comfortabele en zachte items

COVID-19

Nu thuiswerken ook na de coronacrisis een blijvertje lijkt te zijn, is de invloed van COVID-19 zelfs terug te zien in het modebeeld. Voor het aankomende seizoen zien we namelijk veel comfortabele kledingstukken van zachte materialen.

Maar: zoals het na een crisis wel vaker gebeurde, hebben we ook juist weer zin in opvallende items, feestelijke kleding en statement pieces die in het straatbeeld de show stelen. Juist omdat het een aanzienlijke tijd niet kon.

Fashion en economie gaan hand in hand

Het is interessant om te zien wat voor een invloed de economie heeft op de diversiteit in modecollecties van dat moment. Wanneer het slecht gaat met de economie is dat al gauw terug te zien in fashion. Men is kritischer over waar het geld aan wordt besteed en gaat liever voor één goede jeans dan voor meerdere goedkopere maar minder goede broeken. Ook heeft een tijd van crisis een somber karakter; dat zagen we bijvoorbeeld al in de vorige eeuw tijdens de Spaanse griep en de Eerste Wereldoorlog.

Zodra deze onzekere tijden voorbij waren, braken de roaring twenties vol feesten en dansen los; iets wat menig expert ook verwacht voor de komende jaren. Wat opvallend is, is dat niet alleen het gedrag van mensen veranderde, maar ook de manier hoe ze zich kleedden. De modecollecties veranderden van sobere items zonder al te veel kleur naar opvallende jurkjes met glitters, prachtige pakken, schoenen met hak en zelfs de meest uitbundige sieraden. Epidemioloog Nicholas Christakis, werkzaam aan de Yale-universiteit, voorspelt ook voor het komende jaren zo’n bewogen decennium.

Voor nu: focus op comfortabele kleding en zachte materialen

Voordat het echter zover is, mogen we nog even genieten van ‘corona fashion’, zoals de mode van nu in de volksmond wordt genoemd. Dat betekent: optimaal profiteren van comfortabele kleding zoals een classy joggingpak in een mooie kleur of een zachte trui in een natuurlijke tint. Je kunt zo’n joggingpak heel goed combineren in een dagelijkse look - helemaal wanneer je onderdelen ervan combineert met een ‘gewoon’ kledingstuk. Een zacht jasje staat bijvoorbeeld te gek boven een mooie jeans en een joggingbroek kan heel goed met een mooie blouse. Of ga voor een volledig joggingpak met een paar mooie sneakers of veterschoenen en een nette wollen jas erover.

Ook oversized kleding blijft de trend

Comfort halen we niet alleen uit zachte materialen, maar ook uit de pasvorm van een kledingstuk. Het afgelopen jaar stond oversized kleding bijvoorbeeld centraal. Oversized kleding is bijvoorbeeld een t-shirt of trui die net te groot is. Je hoeft niet per se een grotere maat aan te schaffen; er zijn volop collecties met oversized items die qua pasvorm een stuk groter zijn dan anders. Ook binnen deze trend kun je mixen en matchen: een oversized shirt is bijvoorbeeld heel mooi met een comfortabele legging en een oversized sweater staat goed op een denim skinny jeans. Op die manier combineer je meerdere trends met elkaar die ook nog eens heel fijn zijn.

Post-covid modekleuren voor het najaar

Wat betreft modekleuren zien we veel witte items én veel bruine items. Wit is de modekleur van de winter van 2021/2022 en dat is goed te zien in de diverse collecties. Combineer bijvoorbeeld een lange zachte witte winterjas met een mooie jeans en een paar witte laarzen of ga voor een wit joggingpak met een paar witte sneakers eronder. Het kan deze winter eigenlijk niet wit genoeg. Wanneer je dat toch te heftig vindt, kun je gaan combineren met modekleur bruin. Er zijn heel veel verschillende tinten bruin te ontdekken dit najaar. Of kies voor een mooie combinatie met een geruite print - dé print van het moment. Er is voor ieder wel wat wils te krijgen.

Toch al starten met roaring twenties?

Misschien ben je de corona fashion juist al wel moe en zit je er helemaal niet op te wachten om wéér voor een zachte broek of een oversized trui met bodywarmer te gaan. Dat is natuurlijk ook heel mogelijk. Voor die groep zien we dat er al langzaam maar zeker gekeken wordt naar de mode na post-covid. We moeten nog even over die drempel heen, maar de verwachting is dat het dan los zal gaan in de fashion trends. De basis van comfort zal blijven (die leveren we niet zomaar in), maar er zal meer ruimte zijn voor felle kleuren, luxe materialen, korte jurkjes, hoge hakken en voor de mannen opvallende blouses en kleurrijke jeans. Er gaat vooral veel met kleur gespeeld worden; iets wat we wel vaker zien na een crisis.