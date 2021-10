Zwaargewonde man (18) aangetroffen bij Arnhems tankstation, mogelijk supportersgeweld

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie in Arnhem een jongeman aangetroffen die zwaargewond was. 'De man lag bij een tankstation aan de Dr. C. Lelyweg in Arnhem op de grond en is naar het ziekenhuis overgebracht', meldt de politie zondag.

Ernstig mishandeld

Het gaat om een 18-jarige inwoner van Lent. 'We gaan er vanuit dat de man ernstig mishandeld is. Vermoedelijk is er sprake geweest van een vechtpartij met meerdere personen. Wat er precies is gebeurd wordt nu onderzocht', aldus de politie.

Getuigen

De politie is dan ook op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien rond de Dr. C. Lelyweg afgelopen nacht of die andere informatie hebben over wat hier is gebeurd.

Derby NEC - Vitesse

Mogelijk zou het hier gaan om geweld tussen voetbalsupporters van NEC en Vitesse. Zondagmiddag speelt NEC in Nijmegen tegen Vitesse uit Arnhem. Het gaat om de eerste Gelderse derby in de eredivisie sinds jaren.