Beroepsprocedure Provincie Utrecht tegen besluit ministerie opsporen olie en gas

De provincie Utrecht is niet-ontvankelijk verklaard in de bezwaarprocedure tegen de verlenging van de vergunning voor het opsporen van olie en gas in de regio Utrecht. 'De provincie en de gemeenten waarmee samen het bezwaar is ingediend worden niet als belanghebbenden gezien', zo meldt de provincie Utrecht.

Beroepsprocedure

'Dit betekent dat het bezwaar tegen de opsporingsvergunning van Vermilion niet inhoudelijk wordt beoordeeld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De provincie en gemeenten kunnen niet leven met deze uitkomst en starten een beroepsprocedure om hun bezwaarpunten alsnog behandeld te krijgen', aldus de provincie.

Besluit onvoldoende onderbouwd

Nieuwe aardgaswinningen passen niet bij de provinciale ambitie om de warmtevraag in 2040 volledig duurzaam in te vullen. Ook vindt de provincie het besluit om over te gaan tot verlenging onvoldoende onderbouwd. De provincie heeft daarom eerder dit jaar samen met de gemeenten Woerden, Oudewater, Nieuwegein, IJsselstein, Wijk bij Duurstede, Houten, Bunnik, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden en Utrecht een bezwaar ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De betrokkenen doen met de beroepsprocedure een poging om alsnog als belanghebbenden te kunnen procederen tegen het verlengen van de opsporingsvergunning.

Gebied

Het gebied van de opsporingsvergunning is ruim 1.100 vierkante kilometer groot. Het grootste deel bevindt zich in de provincie Utrecht en strekt zich uit over dertien Utrechtse gemeenten. Al in aanloop naar het verlengingsbesluit door het ministerie, maakte de provincie en gemeenten kenbaar tegen een eventuele verlenging te zijn.