Na regen komt zonneschijn

In de loop van de ochtend gaat de zon op steeds meer plekken schijnen. De wind komt geleidelijk uit een noordelijke richting en is zwak tot matig. Vanmiddag zijn er perioden met zon waarbij het zomers aanvoelt. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 20°C vlak aan zee tot 27°C in het oosten van het land. De wind komt uit het noordoosten en is matig.

Vanavond is het licht bewolkt. In het zuidoosten is er kans op een onweersbui. Hierbij kunnen hagel en windstoten voorkomen. De wind komt uit een oostelijke richting en is matig, in het noordelijk kustgebied vrij krachtig.