Slagerijen doen beter cao-bod, ultimatum FNV opgeschort

FNV Voedingsindustrie schort het ultimatum aan de slagerijen op tot en met 8 mei. De werkgeversorganisatie KNS heeft een verbeterd cao-bod gedaan in de onderhandelingen. De vanaf 1 mei geplande stakingen in de slagerijen zijn voorlopig van de baan.

Eerder deze maand wees 83% van de FNV-leden een eindbod van KNS af. Daarop volgde een ultimatum, met kans op acties als KNS niet voldoet aan de eisen van de vakbond. ‘De werkgevers hebben eindelijk door dat het rommelt op de werkvloer,’ zegt Ilja Philippen, bestuurder FNV Voedingsindustrie. ‘Medewerkers zijn er jarenlang alleen maar op achteruit gegaan. Er moet nu echt iets veranderen.’

Verbeterd bod

In hun verbeterde loonbod bieden de werkgevers een loonsverhoging van 5,5% per 1 maart 2024. De productietoeslag stijgt structureel met 2,15% naar 3,4% per 1 juni 2024. Bovendien volgen op 1 november 2024 en 1 april 2025 nog eens loonsverhogingen van respectievelijk 1% en 3,5%. Voor de medewerkers die een productietoeslag ontvangen betekent dit dus een loonstijging van 12,15 % in 18 maanden.

Woord is aan de leden

Vanaf vandaag kunnen FNV-leden stemmen over het nieuwe loonbod van de werkgevers. Zij hebben uiteindelijk het laatste woord.