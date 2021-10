Gewonde bij explosie op woonboot

In de avond van 19 oktober heeft rond 22.00 uur een explosie plaats gevonden bij een woonboot aan de Grasweg in Amsterdam Noord. De recherche doet onderzoek naar de explosie.

Rond 22:00 uur kwam er een melding dat er een knal gehoord was bij een woonboot aan de Grasweg, waarna deze boot in brand vloog. Toen agenten ter plaatse kwamen was de brand al geblust. Een man bleek gewond te zijn geraakt. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De boot is door de explosie en de brand zwaar beschadigd.

Specialisten van Forensische Opsporing (FO) hebben woensdagochtend ter plaatse onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.