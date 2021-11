Politie zoekt doorrijder na ernstig ongeval

Het slachtoffer van de aanrijding is in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is direct een onderzoek gestart naar het ongeval en het betrokken voertuig. Het zeer waarschijnlijk bij de aanrijding betrokken voertuig werd verlaten aangetroffen in Utrecht en is in beslag genomen ten behoeve van het onderzoek.

Oproep

De recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ernstige ongeval en wil een dringend beroep doen op de inzittende(n) van de betrokken auto om zich te melden bij de politie. Ook getuigen die de aanrijding hebben zien gebeuren, of het betrokken zwarte voertuig kort voor of na de aanrijding hebben zien rijden, worden verzocht contact op te nemen met de politie.