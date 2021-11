37-Jarige man komt om het leven bij eenzijdig ongeval

Bij een eenzijdige aanrijding op de A65 in Berkel-Enschot is afgelopen nacht een 37-jarige Hagenaar om het leven gekomen. De man zat alleen in de auto die tegen een boom reed.

Rond 01.30 uur zagen getuigen dat de man vanuit de richting Tilburg in de richting van Oisterwijk reed. Op het punt dat de snelheid van 120 naar 80 kilometer per uur gaat werd een van de getuigen door de Hagenaar ingehaald. Het regende op dat moment en de weg was zodoende nat. Of dat van betekenis is geweest voor wat volgde is nog niet duidelijk, maar kort tijd later reed het slachtoffer met zijn auto tegen een boom op de middenberm van de weg. Hij overleed terplaatse.