Rookmelder verlicht, maar doe ook je deuren dicht

Jaarlijks vallen er helaas nog steeds slachtoffers bij woningbranden. Vanaf volgend jaar is er een plicht dat in elke woning rookmelders aanwezig zijn.

Maar wat veel mensen nog niet weten, is dat niet alleen een rookmelder levens kan redden, maar ook om deuren in de woning gesloten te houden wanneer men gaat slapen. De rook die bij een brand vrijkomt is dodelijk. Rook hoort men niet (een rookmelder wel), maar ademt men wel in wanneer men ligt te slapen.

Waarom redt een gesloten deur levens?

Gesloten deuren zorgen ervoor dat de giftige rook – de grootste bedreiging bij brand – nog enige tijd buiten de leefruimte blijft. Juist senioren zijn heel kwetsbaar bij brand, omdat ze minder mobiel zijn. Daarom is elke minuut extra vluchttijd voor hen, maar uiteraard ook voor andere leeftijdsgroepen, zo belangrijk. Er zijn veel praktijkvoorbeelden waar de brandweer mensen heeft kunnen redden uit een pand, omdat de deuren in de ruimte waar de mensen zich bevonden gesloten waren.

Zorg dat je de rookmelder hoort!

“Om hun rookmelder te kunnen horen, laten mensen de tussendeuren vaak openstaan’’, vertelt René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie. “Daarom is de hoorbaarheid van rookmelders één van onze speerpunten.’’ Want het is van het grootste belang dat rookmelders op de juiste wijze geplaatst zijn en ook goed hoorbaar zijn. Ook bij gesloten deuren. Als je slaapt, ruik je geen rook, maar hoor je het luide alarm van een rookmelder namelijk wel. Plaats rookmelders dus niet alleen in de verkeersruimten zoals de hal, maar vooral ook in de ruimten waar brand kan ontstaan zoals op de slaapkamers. Dus: sluit binnendeuren als je gaat slapen en zorg dat je een rookmelder kunt horen.

[video: