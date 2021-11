Politie schiet op A58 op te voet vluchtende automobilist na wilde achtervolging en crash

Woensdag heeft de politie op de A58 geschoten op een te voet vluchtende automobilist nadat deze na een wilde achtervolging tegen de vangrail was gecrasht met zijn auto. 'Het gaat om een 36-jarige man uit Brussel die is aangehouden na een achtervolging die in eerste instantie startte in Breda', meldt de politie woensdag.

Gecrasht

Het voertuig van de bestuurder crashte ter hoogte van Roosendaal, waarna de man te voet vluchtte. De politie stopte zijn vlucht door het lossen van een gericht schot op zijn onderlichaam en hield hem daarna aan. 'De verdachte is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling en is aanspreekbaar'. In het voertuig zijn meerdere zakken met verdovende middelen aangetroffen', aldus de politie.

Gestolen auto met valse platen

Het voertuig waarin de verdachte reed blijkt van diefstal afkomstig te zijn. De kentekenplaten die op de auto zaten horen op andere voertuigen thuis. Het voertuig en de drugs zijn in beslag genomen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het gebruik van het vuurwapen door de politie.

Stopteken gegenereerd

Agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid wilden de bestuurder in Breda controleren. Na het geven van een stopteken sloeg de verdachte met hoge snelheden op de vlucht en ging spookrijden door Breda. Gezien de snelheid en de gevaarsetting raakte het voertuig uit het oog.

Andere auto geramd, inzittende gewond

Niet veel later zagen agenten het voertuig weer rijden en ook nu liet de man zich niet staande houden. Hij vluchtte weer en reed de A58 op en eindigde met een crash ter hoogte van Roosendaal, waarbij hij een ander voertuig ramde. De inzittende van het geramde voertuig raakte gewond en is voor behandeling en controle overgebracht naar het ziekenhuis. Door de crash en het onderzoek is de snelweg A58 enige tijd afgesloten geweest. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de drugs.