'Uitverkocht' modelcontract energieleveranciers na ingrijpen ACM toch mogelijk

Modelcontract met modelvoorwaarden

Uit de meldingen bij ACM ConsuWijzer bleek dat het bij enkele energieleveranciers niet mogelijk was om een modelcontract af te sluiten. Klanten die contact opnamen met het bedrijf om een modelcontract af te sluiten kregen bijvoorbeeld te horen dat het modelcontract ‘uitverkocht’ was. De ACM heeft deze bedrijven hierop aangesproken. Inmiddels is het voor consumenten weer mogelijk om bij deze leveranciers een modelcontract af te sluiten.

'Modelcontract afsluiten moet altijd mogelijk zijn'

'Het moet voor consumenten namelijk altijd mogelijk zijn bij een energieleverancier een modelcontract af te sluiten. Ook moeten energieleveranciers zorgen dat de tarieven van een modelcontract altijd op hun website te vinden zijn. Leveranciers mogen de tarieven voor een modelcontract zelf vaststellen en aanpassen maar moeten bij het modelcontract wel allemaal dezelfde modelvoorwaarden hanteren', aldus de ACM.

Onbepaalde tijd tegen variabele tarieven

Het modelcontract is een contract voor onbepaalde tijd en heeft variabele tarieven. Het modelcontract is echter niet altijd het voordeligste contract dat leveranciers aanbieden. Leveranciers mogen namelijk zelf bepalen welke contracten zij nog meer aanbieden en welke voorwaarden zij daarbij hanteren. De ACM roept consumenten die ook problemen ervaren bij het afsluiten van een modelcontract op dit te melden bij ACM ConsuWijzer.