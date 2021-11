RIVM meldt woensdag bijna 21.000 coronabesmettingen

Laatste drie dagen rond de 20.000 besmettingen

Voor de 3e dag op rij ligt het aantal besmettingen rond de 20.000. Over de afgelopen drie dagen bedraagt het daggemiddelde ruim 20.000 besmettingen en dat is fors meer dan het daggemiddelde over de afgelopen 7 dagen. Daarin werden totaal 118.488 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 16.927, ruim 3.000 besmettingen per dag minder dan in de afgelopen 3 dagen.

14-daags gemiddelde

Het daggemiddelde over de afgelopen 14 dagen, waarin totaal 198.650 coronabesmettingen zijn gemeld, bedraagt 14.189. En over de laatste 31 dagen zijn er totaal 307.521 coronabesmettingen gemeld. Dat waren er 9.920 gemiddeld per dag.