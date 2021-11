Banken weren sekswerkers en ondernemers in seksbranche

Voor zelfstandige sekswerkers of ondernemers in de seksbranche is het bijna onmogelijk om gebruik te maken van diensten van banken. Sommige banken weigeren sekswerkers op voorhand vanuit ideologisch standpunt. In het duurzame beleid past geen prostitutie. Dit blijkt uit onderzoek door het KRO-NCRV programma Pointer.