Mensen geboren in 1939 of eerder uitgenodigd voor corona boostervaccinatie

Vanaf vandaag, donderdag 25 november, kunnen mensen geboren in 1939 of eerder een afspraak inplannen bij de GGD voor een corona boostervaccinatie. 'Het is niet nodig om op de uitnodigingsbrief te wachten', meldt het RIVM donderdagmiddag.