Dode bij verkeersongeval op A65

Bij een aanrijding op de A65 in Berkel-Enschot is donderdagmiddag rond 14.00 uur een 74-jarige man uit Nijmegen om het leven gekomen.

Bij het ongeluk waren meerdere voertuigen betrokken. Een bestelbus met aanhanger botste achter op een personenauto. Daardoor botsten meerdere voertuigen op elkaar. Bij de aanrijding waren vijf voertuigen betrokken. Een bestuurder werd met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.

De politie is op zoek naar getuigen van deze aanrijding, zij kunnen contact opnemen via 0900-8844. Heeft u bijvoorbeeld beelden gemaakt van de aanrijding dan kunnen die helpen in het onderzoek.