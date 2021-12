Eerste zeehondenpup van deze winter opgevangen in Pieterburen

Zeehondencentrum Pieterburen heeft donderdag de eerste grijze zeehondenpup van deze winter opgevangen. Het diertje werd op Vlieland op een druk strand aangetroffen. Na observatie was duidelijk dat opvang nodig was. Vanwege een speciale actie van het centrum heeft de pup de naam Charlie gekregen. Het centrum roept op afstand te houden van zeehonden, zeker in deze gevoelige periode.

Donderdag heeft Zeehondencentrum Pieterburen de eerste pup van de grijze zeehond van deze winter opgevangen. Waarschijnlijk was de pup op een druk strand van Vlieland terechtgekomen door het stormachtige weer. Na enige tijd van observatie was duidelijk dat de moeder niet terug zou komen en de relatieve drukte ook veel stress opleverde. Na de intake door de dierenartsen van Pieterburen bleek dat het om een vrouwtje van nog maar enkele dagen oud ging, omdat ze nog een stuk navelstreng had.

In december 2021 is het precies 50 jaar geleden dat de eerste zeehond werd opgevangen in Pieterburen. Daarom viert het centrum het hele jaar al feest en daar hoort natuurlijk gebak een ander lekkers bij! Vanuit die gedachte heeft het team van het Zeehondencentrum de pup de naam Charlie gegeven, naar de bekende boek & film "Charlie and the Chocolate Factory". En bovendien is er, net zoals in het verhaal, ook nu een gouden ticket te winnen. In dit geval voor een vrijlating van zeehonden.

Verder roept het centrum op om vooral afstand te houden van zeehonden. Minimaal 30 meter. Dat is sowieso beter, maar juist in deze gevoelige periode extra noodzakelijk. Grijze zeehondenpups blijven de eerste weken op het land en de moeder gaat soms weg om voor zichzelf te jagen. Goedbedoelde acties van het publiek, waarbij men bijvoorbeeld de pup "terug het water in duwt", leiden vaak tot verstoring van het zoogproces met opvang tot gevolg. Bovendien is het met ingang van het Zeehondenakkoord in juli 2020 verboden om zeehonden überhaupt aan te raken, met uitzondering van de speciaal opgeleide zeehondenwachters.

Ondertussen zal Charlie te zien zijn voor het publiek, zolang als het centrum open is voor bezoekers. Bovendien zal, net als voorgaande jaren, ook Charlie te volgen zijn op alle social media kanalen van het centrum.