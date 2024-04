Gewonden bij meerdere steekincidenten

Omstreeks 18:45 uur ontvingen we een melding vanaf de Ter Apelervenen. Ter plaatse troffen we een gewonde man aan. De politie kwam daarop met meerdere eenheden ter plaatse. Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding meerdere verdachten

De politie is direct een onderzoek gestart. Ook is er op locatie sporenonderzoek gedaan. Even later hebben we in de omgeving drie verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij dit steekincident. Het gaat om een 28-jarige man uit Amsterdam, een 29-jarige man uit Ter Apel en een 38-jarige man uit Den Helder. Hun rol en betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht.

Veendam

De politie heeft na een steekincident aan de Kleine Belt in Veendam een verdachte aangehouden. Bij het steekincident raakte een 21-jarige man uit Scheemda gewond.

Omstreeks 19:15 uur kreeg de politie de melding van een steekincident vanaf de Kleine Belt. Toen wij daar aankwamen troffen wij het slachtoffer gewond aan voor een woning. De man was aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis om daar aan zijn verwondingen te worden behandeld.

Verdachte aangehouden, onderzoek gestart

De politie kon kort daarop in een woning een verdachte aanhouden. Het gaat om een 21-jarige man uit Veendam. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie is direct een onderzoek gestart en heeft met meerdere getuigen gesproken. Ook heeft de Forensische Opsporing sporenonderzoek gedaan. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de aanleiding is geweest voor dit steekincident.