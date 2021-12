Verdachte Marengo-proces uitgeleverd aan Nederland

Saïd R., één van de hoofdverdachten in het liquidatieproces Marengo, is vanuit Colombia overgebracht naar Nederland. Het Openbaar Ministerie beschouwt R. als de rechterhand van hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Saïd R., een hoofdverdachte in het Marengo-proces, is maandag door Colombia uitgeleverd aan Nederland. Om veiligheidsredenen is hij met een gecharterd vliegtuig onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee vannacht overgevlogen naar Nederland.

De rechtbank heeft in september 2019 een bevel gevangenneming afgegeven voor R. Eerder al had het Openbaar Ministerie (OM) hem op nationale en internationale opsporingslijsten geplaatst. Door nauwe internationale samenwerking tussen de Nederlandse politie en het OM en de autoriteiten in Colombia kon de man in februari 2020 worden aangehouden in Medellín.

Vervolgd

R. moet terecht staan, omdat hij wordt vervolgd voor het leidinggeven aan een criminele organisatie gericht op moord en betrokkenheid bij drie moorden, twee pogingen tot moord en voorbereidingshandelingen voor moord.

De politie heeft R. na aankomst in Nederland overgebracht naar een penitentiaire instelling. Het Marengo-proces wordt deze week voortgezet in de Bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.