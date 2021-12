Veel gevolgschade en ravage na nachtelijke plofkraak Haarlem

Spaarnhovenstraat

De plofkraak vond plaats rond 02.25 uur in de nacht van zondag op maandag bij een geldautomaat. 'Dit gebeurde op de Rijksstraatweg ter hoogte van de Spaarnhovenstraat. Direct na de plofkraak zijn vermoedelijk twee personen gevlucht op een (motor)scooter in de richting van het station', zo meldt de politie.

Veel schade, woningen ontruimd

'Door de explosie is veel schade ontstaan. De politie heeft de omgeving afgezet en er is een onderzoek gestart door de explosievenspecialist van de politie en personeel van de EOD. In verband met de mogelijke gevaarzetting werden meerdere omwonenden uit hun woning gehaald', aldus de politie. Nadat de situatie veilig was verklaard, werd forensisch onderzoek op het plaats delict gedaan. De Rijksstraatweg is langere tijd afgesloten geweest.

Motorscooter

Er zijn vermoedelijk twee personen op een (motor)scooter gevlucht in de richting van het station/ centrum. De politie is meteen ook een zoekactie gestart naar de verdachten. Hierbij is ook langere tijd een helikopter ingezet. Uiteindelijk werden er geen verdachten meer aangetroffen en er is niemand aangehouden. Het is nog onbekend of de daders iets hebben buitgemaakt.