Twee doden gevonden in woning Assen, politie start onderzoek

In Assen zijn woensdag in een woning de lichamen van twee overleden personen aangetroffen.

De politie is een onderzoek gestart in en om de woning aan de Sleutelbloemstraat nadat zij aan het einde van de middag de melding had gekregen.

Een woordvoerder van de politie laat aan Blik op Nieuws weten dat het onderzoek net is begonnen en nog geen informatie gedeeld kan worden. De identiteit van het tweetal is niet bekend.

Update 19.30 uur:

'Er wordt forensisch onderzoek gedaan in de woning en we doen onderzoek naar de identiteit van de twee mensen. En er zal zo snel mogelijk een buurtonderzoek gestart worden', aldus de woordvoerder.