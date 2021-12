Alles over trampolines

Trampolines zijn het favoriete speelgoed van de meeste kinderen. Je kind vraagt al maandenlang of je zijn of haar liefste wens in vervulling wilt laten gaan: een trampoline in de tuin. Echter, door het grote aanbod weet je niet wat een goede trampoline is voor je kind en voor je tuin. Moet je een rechthoekige of een ronde trampoline kopen? Ga je hem ingraven of kies je voor een trampoline op poten? We helpen je op weg om de beste keuze te maken.

Een ronde of een rechthoekige trampoline?

De eerste vraag die je jezelf kunt stellen is: kies je voor een ronde of voor een rechthoekige trampoline? Beiden hebben hun voor- en nadelen.

Ronde trampoline

Als je een grote tuin hebt met veel plaats voor een trampoline, kies dan voor een ronde trampoline. Deze zijn namelijk over het algemeen iets veiliger voor kleine of onervaren kinderen. Bij een ronde trampoline zijn de veren namelijk allemaal even strak gespannen, waardoor je naar het midden getrokken wordt als je erop springt. Ronde trampolines zijn verkrijgbaar in verschillende diameters. Meet van te voren de plek die je beschikbaar wilt maken in je tuin op, zodat je weet welke maat je moet bestellen.

Rechthoekige trampoline

Heb je een wat kleinere tuin dan moet je efficiënter omgaan met de ruimte. Je kunt dan het beste een rechthoekige trampoline kopen. Rechthoekige trampolines kun je in een hoek van je tuin zetten, in tegenstelling tot een ronde trampoline. Er zijn nog andere voordelen aan een rechthoekige trampoline. Door de veerspanning en het sterke frame kun je op een rechthoekige trampoline hoger springen. Het is wel wenselijk dat kleine kinderen wat springervaring hebben, zodat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Welke maat trampoline moet je kiezen?

Allereerst is de juiste maat afhankelijk van de grootte van je tuin. Voor kleinere tuinen, kleiner dan 30m2 is een trampoline tot 244 cm het meest geschikt. Je kunt dan het beste kiezen voor een rechthoekig exemplaar zodat je nog wat tuin overhoudt. Heb je een grote tuin, minimaal 60m2 dan past daar een trampoline van 366 of groter prima in.

Een kleinere trampoline voor kleine kinderen

Zijn je kinderen nog klein, dan kun je het beste kiezen voor een kleinere trampoline. Kleine kinderen springen nog niet zo hard, daarom zijn kleine trampolines van 183 cm of kleiner geschikt voor wat jongere kinderen. Het is wel belangrijk dat er niet teveel kinderen op springen. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Let ook op het maximaal belastbare gewicht om te bepalen hoeveel kinderen er tegelijk op de trampoline kunnen springen.

Ingraven of op poten?

Als je weet of je een rechthoekig of een rond model wil aanschaffen en welke maat het beste past in je tuin, kun je bepalen of je de trampoline wilt ingraven of liever een model op poten koopt. Het voordeel en een van de belangrijkste redenen waarom mensen kiezen voor het ingraven van de trampoline is omdat deze zo integreert met je tuin. Het is vaak ook veiliger voor je kinderen, deze kunnen veilige op- en afstappen en zullen zich minder snel pijn doen wanneer ze naast de trampoline terecht komen. Op een inbouwtrampoline kun je het hele jaar door springen. Als de trampoline eenmaal is ingegraven kun je deze niet zo makkelijk opruimen of verplaatsen. Denk daarom goed na waar je de trampoline wilt ingraven. Een trampoline op poten bouw je snel op en kun je in de winter ook makkelijk afbreken. Het frame heeft ook een grotere draagkracht waardoor je hoger kunt springen. Het is wel belangrijk dat je een net bevestigt rond de trampoline, zodat kinderen niet kunnen vallen.

Hoelang gaat een trampoline mee?

Dit ligt er voor een groot deel aan het onderhoud en hoe vaak er op gesprongen wordt. Hoe intensiever een trampoline gebruikt wordt, hoe eerder deze zal slijten. Daarnaast geldt ook dat hoe beter de kwaliteit is, hoe langer de trampoline meegaat. Om te zorgen dat je trampoline langer meegaat kun je volgende dingen doen:

• spring niet met schoenen aan op de trampoline

• neem geen speelgoed of huisdieren mee op de trampoline, hierdoor slijt de springmat sneller.

• maak de trampoline regelmatig schoon. Dit kun je doen door de trampoline schoon te maken met een poetsdoek en water. Hierdoor zorg je dat er geen vuil tussen het frame en andere onderdelen blijft zitten.

• bescherm je trampoline tegen de winter. Als je niet springt in de winter, dan kun je de trampoline het beste afbreken of afdekken met een trampolinehoes.

• Mochten er toch onderdelen vervangen moeten worden? Bijna alle onderdelen kun je los bestellen. Het vervangen van de hele trampoline is in de meeste gevallen niet nodig.