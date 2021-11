Bewoonster valt in put in eigen tuin

De bewoonster van een woning aan de Nieuwstraat is zondagavond 28 november in de achtertuin van haar woning in een put gevallen. De hulpdiensten hebben de vrouw na bijna twee uur uit haar benaderde positie gered.

Rond 19.15 uur kregen de hulpdiensten een melding dat een vrouw in de put vast zat. Veel hulpdiensten, als politie, brandweer, ambulancedienst en het rope rescue team gingen met spoed naar de binnenstad van Middelburg. Ter plaatse bleek dat spontaan een flink gat was ontstaan in de achtertuin van de woning aan de Nieuwstraat. Terwijl de bewoonster door de tuin liep ontstond het gat, mogelijk door de vele regenval. Door de hulpdiensten werd een reddingsactie opgezet. Rond 21.10 uur lukte het de hulpverleners om de vrouw te bevrijden. Na de actie stond zij alweer op haar eigen benen. Ze is voor nader onderzoek door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.