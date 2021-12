'Forse fraude met zorgbonus corona'

Uit onderzoek door het RTL Nieuws is gebleken dat er op vele manieren misbruik is gemaakt van de zorgbonus die het kabinet beschikbaar had gesteld.

In het voorjaar van 2020 werd er door het kabinet besloten dat zorgpersoneel die in de frontlinie had gestaan om coronapatiënten te behandelen een zorgbonus kregen van 1000 euro. Het onderzoek van RTL laat zien dat er fors is gefraudeerd met onder andere werknemerslijsten waardoor zorgdirecteuren meer geld konden opstrijken. De zorgbonus is voor het kabinet 800 miljoen duurder uitgevallen dan begroot.

Naast de bewezen fraude zoor zorgdirecteuren, stuitte men no op tientallen dubieuze zaken. Volgens deskundigen zou dit waarschijnlijk het topje van de ijsberg zijn. Ook stellen experts dat de overheid te naïef is geweest en te veel verantwoordelijkheid aan de zorgaanbieders hebben geven.