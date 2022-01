Oudejaarstrekking Hoofdprijs Staatsloterij van 30 miljoen valt in Doorn

Bij de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij op 31 december 2021 is de hoofdprijs van 30 miljoen euro gevallen een heel Staatslot dat online is gekocht door een inwoner uit Doorn (provincie Utrecht). De hoofdprijs van € 30 miljoen euro is gevallen op lotnummer FF 41849.

“Deze speler van Staatsloterij gaat als multimiljonair het nieuwe jaar in, dat is ongetwijfeld een onwerkelijk gevoel. Ik feliciteer deze winnaar van harte met het winnen van de hoofdprijs. Ik nodig deze prijswinnaar van harte uit om langs te komen bij ons kantoor in Rijswijk, voor advies en begeleiding om zo lang mogelijk zoveel mogelijk plezier te hebben van deze prijs”, laat prijswinnaarbegeleider Sander van de Vooren van Staatsloterij weten.

Het gaat om een speler die het Staatslot online heeft gekocht op staatsloterij.nl, dus de prijs wordt automatisch bijgeschreven op het bij Staatsloterij bekende bankrekeningnummer. De identiteit van de winnaar wordt niet bekendgemaakt.

In 2020 viel de hoofdprijs op twee halve Staatsloten

Bij de Oudejaarstrekking van 2020 viel de hoofdprijs ook op Staatsloten die online waren gekocht. Toen viel de hoofdprijs op twee halve Oudejaarsloten. De twee winnaars uit Tiel (Gelderland) en Zwolle (Overijssel) ontvingen iedere 15 miljoen euro belastingrij.

Record aantal Oudejaarsloten

De Oudejaarstrekking was weer enorm populair en hoort al net zo bij de viering van Oud & Nieuw als oliebollen en champagne. Het is een belangrijk onderdeel van de Oudejaarstraditie geworden. Staatsloterij heeft in 2021 ruim 7,1 miljoen Oudejaarsloten verkocht, waarvan zo’n 3,4 miljoen hele Staatsloten en 3,7 miljoen halve loten. Het oude record is van 2020, toen zijn er ruim 7 miljoen Oudejaarsloten verkocht.