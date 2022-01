Man aangehouden voor bezit vuurwapen bij de A12

Toen de verdachte uit zijn auto moest stappen en gecontroleerd werd, vond de politie niet alleen een mes, maar ook nitraten en een vuurwapen met munitie. Ook werd er hennep in de auto aangetroffen.

De verdachte, een 32-jarige man uit Den Haag, had op de A12 met een mes naar de melder gezwaaid. Bij de melding werd het kenteken goed doorgegeven, waardoor de politie de auto in snel in de buurt van Reeuwijk zag rijden. Voor controle werd de auto meegenomen naar de afslag Nieuwerbrug, waar de verdachte de auto kon stappen. Tijdens het onderzoeken van de auto werd een vuurwapen met kogels, nitraten en wat hennep gevonden. De auto is in beslag genomen.

De verdachte bleek onder invloed achter het stuur te hebben gezeten. Bij een doorzoeking van de woning waar de verdachte verblijft werden meerdere wapens aangetroffen. Ook deze zijn in beslag genomen. De verdachte zit nu nog vast, in afwachting van een besluit van de officier van justitie.