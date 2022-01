Woning in Delfzijl onder vuur genomen

In de nacht van maandag op dinsdag is er rond 03.00 uur meerdere keren geschoten op een woning aan de Wendakker in Delfzijl. Tijdens het schietincident lagen de bewoners te slapen, niemand raakte gewond. De politie is een onderzoek gestart.

In en rondom de woning is sporenonderzoek gedaan door Forensisch Opsporing. Ook hebben we gesproken met direct betrokkenen. In de omgeving is buurtonderzoek verricht en er zijn camerabeelden door de politie veiliggesteld.