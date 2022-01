Handige tips voor auto huren in het buitenland

Zolang je de reisadviezen voor vakantiebestemmingen goed in de gaten houdt, kun je wellicht al een tripje boeken als je je daar fijn bij voelt. Hoe heerlijk het ook is om op vakantie even helemaal niks te doen, is het ook vaak juist het ideale moment om een nieuwe plek te ontdekken. Huur een auto en laat je verrassen door wat je vakantiebestemming allemaal te bieden heeft. In dit artikel lees je enkele handige tips voor een auto huren in het buitenland.

Huur een auto vanuit Nederland als dat kan

Over de hele wereld vind je duizenden bedrijven waar je een auto kunt huren. Het aanbod is vaak zelfs zo groot dat je waarschijnlijk geen idee hebt waar je je auto moet gaan huren. Wil je de zekerheid hebben dat je een auto meeneemt van een betrouwbaar bedrijf? Kies dan voor een internationale verhuurder met een vestiging in Nederland. Op die manier heb je geen last van een eventuele taalbarrière en kun je in je eigen taal alles duidelijk doornemen. Sunny Cars is bijvoorbeeld een verhuurder waar je auto’s in het buitenland kunt huren, maar met een basis in Nederland. Spit waar nodig diverse Sunny Cars reviews door en je weet precies wat de ervaringen van andere mensen zijn en welke auto fijn is voor jouw wensen.

Kies het liefst voor een all inclusive formule

Wanneer je een aanbieder hebt gevonden, is het tijd om te kijken naar het aanbod en de manier van huren. Uiteraard zit niemand te wachten op onverwachte kosten of bizar hoge verzekeringen. Daarom is het aan te raden om te gaan voor een verhuurder met een zogeheten all inclusive formule. Dat zijn prijzen waarbij alle verzekeringen zijn inbegrepen en je kunt profiteren van een ongelimiteerd aantal kilometers. Dat scheelt uiteindelijk ontzettend veel gedoe en stress, want op deze manier weet je precies waar je aan toe bent. Je komt achteraf niet voor vervelende verrassingen te staan omdat je vooraf alle kosten al weet. Ook is het met oog op het coronavirus en de daarbij behorende ontwikkelingen wel fijn om goed verzekerd te zijn.

Fix een creditcard op een auto te huren

Wat je ook moet weten, is dat je een creditcard nodig hebt om een auto te mogen huren. Sterker nog: zonder een creditcard krijg je over het algemeen geen huurauto mee. Je hebt een creditcard nodig om de huur van de auto mee te betalen én om garant te kunnen staan. Je creditcard wordt als het ware dus gebruikt als borg. Mocht je schade maken of boetes krijgen dan kan het verhuurbedrijf dat geld inhouden van je creditcard. Zo krijgen autobedrijven de zekerheid dat ze dergelijk geld ontvangen; bij betalingen met een gewone betaalpas kan dit niet. Veel mensen vinden het vervelend om op die manier toegang te verlenen aan hun gegevens, maar het is de enige manier om een auto te huren. Let op: de creditcard moet op naam staan van de hoofdbestuurder.

Let ook op extra benodigdheden huren

Naast het huren van een auto kun je diverse extra’s huren. Zo is het in het buitenland wel zo handig om over een navigatiesysteem te beschikken. Het is goed om te weten dat het huren van zo’n systeem best duur kan zijn. Vandaag de dag heb je op veel plekken in het buitenland mobiel internet waar je vanaf je smartphone gebruik van kunt maken. Sluit je mobiele telefoon aan op het mediasysteem van de auto en je kunt alsnog in de auto gebruik maken van een navigatie. Of neem een eigen navigatiesysteem mee. Andere extra’s waar je gebruik van kunt maken bij het huren van een auto zijn onder andere airconditioning, een radio en een kinderzitje.

Lees reviews en vergelijk aanbieders met elkaar

Tot slot is het aan te raden om aan de slag te gaan met autoverhuurders met elkaar vergelijken. Op die manier weet je immers snel en gemakkelijk waar je het meest voordelig uit bent. Verzamel je wensen en zet ze op een rijtje en ga op zoek. Het is sowieso aan te raden om op die manier je vakantie te boeken. Zo kun je ook je vakantie boeken door verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Vergeet niet om hierbij reviews over reisaanbieders te lezen zodat je weet wat andere reizigers hebben ervaren met een bepaalde aanbieder of op een bepaalde vakantiebestemming. Zodra je je bestemming het geboekt en een auto hebt gehuurd, kan het genieten van je vakantie beginnen.