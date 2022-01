Man die drie PCR-certificaat vervalste krijgt taakstraf van 60 uur

Vals PCR-certificaat

De man wilde op 21 februari samen met zijn zoon en diens vriend naar Turkije vliegen. Zijn zoon en diens vriend moesten de volgende dag weer naar school in Turkije nadat die door de coronamaatregelen tijdelijk was gesloten. De verdachte verklaarde dat slechts kort van tevoren werd aangekondigd dat de scholen weer open gingen en dat hij daardoor geen tijd meer had voor een PCR-test. Via internet vond hij een formulier en vervalste hij drie PCR-certificaten: voor hem, voor zijn zoon en diens vriend. Na controle van de marechaussee werden ze voor hun vlucht geweigerd.

Spijt

Tijdens de zitting bekende de man zijn fout en verklaarde hij veel spijt te hebben. Hij zag het vervalsen van PCR-testen als enige oplossing om ervoor te zorgen dat zijn zoon en diens vriend op tijd op school zouden komen. Hij vreesde voor problemen met een leerplichtambtenaar in Turkije als zij niet naar school zouden gaan.

Valsheid in geschrifte

Door geen officiële PCR-test te doen en een valse uitslag te tonen, heeft verdachte zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. Het OM eiste twee maanden gevangenisstraf, waarvan een maand voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Oordeel rechtbank

Volgens de rechtbank is bewezen dat de verdachte opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een door hemzelf vervalst PCR-certificaat door deze te laten zien aan de marechaussee toen hij wilde uitreizen. Verdachte deed dat ten tijde van een internationale pandemie, terwijl op dat moment nog bijna niemand was gevaccineerd en er alleen gevlogen kon worden als dat strikt noodzakelijk was en daarvoor golden strenge regels.

Taakstraf van 60 uur

De verdachte heeft deze regels opzettelijk willen omzeilen. Hij heeft daarmee zijn eigen belang om te willen vliegen gesteld boven het belang van de volksgezondheid. Dat is asociaal en in deze tijden van pandemie potentieel levensbedreigend, oordeelt de politierechter. Een gevangenisstraf is volgens de politierechter dan ook op zijn plaats. Omdat het bijna een jaar geleden is, verdachte geen strafblad heeft, meteen openheid van zaken heeft gegeven en ter zitting zijn grote spijt heeft betuigd, wordt een voorwaardelijke celstraf van een maand opgelegd. Daarnaast krijgt verdachte een taakstraf opgelegd van 60 uren.