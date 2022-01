Onderzoek naar fraude met omzetbelasting

Op 19 januari heeft de FIOD een woning en een bedrijfspand in Tilburg doorzocht. Een 42-jarige man is aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift. Hij is voor verhoor overgebracht naar Breda. Tijdens de doorzoekingen is fysieke en digitale administratie in beslag genomen.