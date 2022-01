Actievoerders houden bos bij Born bezet

In Het Sterrebos bij Born houden voor de tweede dag activisten het bos bezet om te demonstreren tegen de plannen van de autofabriek Nedcar op uit te breiden. Volgens 1Limburg houden ruim twintig activisten zich verschanst in de bomen.

Verboden gebied

Het bos is als verboden gebied verklaard en iedereen die terrein op of af wil zal worden aangehouden. In de nacht van vrijdag op zaterdag hield de politie zeven personen aan, waarvan zes er zich niet konden identificeren.

Uitgehongerd

Omdat de politie iedereen tegenhoudt die het terrein op wil, kunnen de activisten niet voorzien worden van eten en drinken. Op sociale media klagen de activisten dat zij door de politie uitgehongerd worden. De actievoerders schrijven: ‘Onze bosbeschermers zitten al meer dan 24 uur in de boom in #Sterrebos en we mogen ze geen eten of drinken brengen. De grondrechten van deze vreedzame activisten worden dus geschonden.’