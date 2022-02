Bij circa 97% Nederlanders antistoffen tegen corona, grotendeels door vaccinatie

Ongeveer 97% van de Nederlandse donors in de leeftijd van 18 tot 75 jaar had antistoffen tegen corona gevormd, grotendeels door vaccinatie. Dit meldt bloedbank Sanquin maandag op basis van onderzoek in september en december 2021.

Antistoffen gemeten bij donors

Sanquin Research heeft tot september 2021 onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus (de VAP-studie). Dat maakte inzichtelijk hoe de aanwezigheid van corona-antistoffen zich ontwikkelde in verschillende leeftijdsgroepen (18 tot 75 jaar). Ook werd duidelijk hoeveel donors antistoffen ontwikkelden na vaccinatie en hoeveel een corona-infectie hadden doorgemaakt. In september en december 2021 is er opnieuw onderzoek gedaan en is er door Sanquin weer gemeten hoeveel antistoffen er bij donors (de NAP-studie).

Resultaten

- Bij ouderen (60+) was de hoeveelheid antistoffen lager dan bij jongeren (jonger dan 40 jaar).

- De geboortejaren opgeroepen voor de AstraZeneca- of Janssen-vaccinatie hadden in december duidelijk minder antistoffen.

- Jongeren (18 tot 24 jaar) hadden vaker infectie doorgemaakt.

- De daling van antistoffen werd zichtbaar, en ook hoe snel die daling was.

- Doorgemaakte infectie plus vaccinatie geeft meer antistoffen.

Beperkingen van het onderzoek

De hoeveelheid Covid-19-antistoffen zegt niet alles. Net zo belangrijk is hoe beschermend die antistoffen zijn, dus of ze corona effectief bestrijden, en of er een immuungeheugen en cellulaire afweer wordt opgebouwd oftewel komen die antistoffen terug bij een nieuwe infectie. Die elementen worden niet getest in het onderzoek van Sanquin naar corona-antistoffen bij donors.

Nieuwe metingen

In februari en mei 2022 gaat Sanquin Research weer onderzoeken hoeveel en welke antistoffen de donors hebben. 'We hopen zelfs te kunnen bepalen tegen welke corona-variant antistoffen zijn ontwikkeld. We verwachten in heel Nederland een stijging van de hoeveelheid antistoffen in donors te vinden, als gevolg van de boosters èn door besmettingen met de omikronvariant. De resultaten zullen we zo snel mogelijk bekendmaken', aldus Sanquin.