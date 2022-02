'Militaire opbouw van Rusland gevaarlijk moment voor de Europese veiligheid'

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft vandaag premier van het Verenigd Koninkrijk, Boris Johnson, welkom geheten op het NAVO-hoofdkwartier. De twee leiders spraken over de militaire opbouw van Rusland in en rond Oekraïne.

De secretaris-generaal zei: “ Dit is een gevaarlijk moment voor de Europese veiligheid. Het aantal Russische troepen neemt toe. De waarschuwingstijd voor een mogelijke aanval gaat omlaag ”. Hij onderstreepte dat de NAVO weliswaar op het ergste is voorbereid, maar nog steeds vastbesloten is om een ​​politieke oplossing te vinden. Hij herhaalde nogmaals zijn uitnodiging aan Rusland om de dialoog voort te zetten tijdens een reeks bijeenkomsten in de NAVO-Rusland Raad. Tegelijkertijd benadrukte de secretaris-generaal dat de NAVO geen concessies zal doen aan de kernprincipes: het recht van elk land om zijn eigen weg te kiezen en het vermogen van de NAVO om alle Bondgenoten te beschermen en te verdedigen.

De secretaris-generaal prees de leidende rol die het VK speelt, zowel diplomatiek als militair. Hij verwelkomde het Britse aanbod van meer troepen, schepen en vliegtuigen aan de NAVO, wat een duidelijke demonstratie is van geallieerde solidariteit in actie. Hij verwelkomde ook het recente contact van premier Johnson met president Poetin en het bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Truss aan Moskou.

De secretaris-generaal kondigde aan dat de Bondgenoten tijdens de vergadering van de NAVO-ministers van Defensie volgende week de opties zullen beoordelen om de geallieerde veiligheid verder te versterken, waaronder de mogelijkheid van extra gevechtsgroepen in het zuidoostelijke deel van het Bondgenootschap. “ Hernieuwde Russische agressie zal leiden tot meer NAVO-aanwezigheid, niet minder ”, voegde hij eraan toe.